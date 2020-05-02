В РПЦ заявили о новом количестве строящихся храмов в день

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион поправил высказывание патриарха Кирилла.

Представитель РПЦ уточнил, что по статистике в России строится 1,5-2 храма в день. Такое заявление митрополит Иларион сделал 2 мая в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Иларион уточнил, что высказывание патриарха Кирилла, которое он сделал в 2019 году, немного неточное.

Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки - я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет – заявлял патриарх.

Представитель РПЦ рассказал, что "три храма в день" – это динамика строительства храмов с 1988 года, учитывая Россию, Украину и Белоруссию. Данные по современной России несколько меньше, отметил Иларион.

Отметим, что заявление патриарх Кирилл при освящении православного собора в Страсбурге 26 мая. У Пулковской обсерватории появился провокационный стрит-арт со Стивеном Хокингом от Loketski, являющийся отсылкой к данному высказыванию.