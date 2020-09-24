В РПЦ раскритиковали выступление Ваенги в костюме священника

Певица исполнила в таком образе песню "Золотые купола".

Клирик Русской православной церкви иеромонах Фонтий считает кощунственным выступление Елены Ваенги, которая для исполнения песни "Золотые купола" переоделась в монаха.

В таком образе певица спела в одном из шоу в эфире Первого канала.

"Образ инока или священника нельзя примерять любому человеку. Потому что это ломает дозволенные границы и является кощунством. Тем более песня из тюремной лирики никак не ложится на данный образ. Никто из священства не пел бы такую песню", - сказал "РИА Новости" иеромонах Фотий.

Иеромонах считает, что певица из отзывов и реакции людей на выступление должна будет вынести уроки, так из всего шоу нельзя делать.

Видео: Первый канал