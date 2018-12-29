В РНБ расскажут о подвигах библиотекарей, оставшихся на рабочих местах во времена блокады

Память героев-сотрудников почтят их коллеги.

В Российской национальной библиотеке в Петербурге состоится конференция, посвященная 75-летнему юбилею с момента окончания блокады Ленинграда. Сотрудники РНБ с гордостью рассказали, что заведение продолжало работу на протяжении всего времени, несмотря на отсутствие электричества и отопления.

Экспозиция "900 дней и ночей" откроется днем 14 января. Гости смогут узнать о подвигах, которые сделали работники библиотеки в военное время. По воспоминаниям старожилов учреждения, книги приходилось разыскивать среди полок при помощи фонарей, а работать при свете коптилок.

За блокаду местные жители взяли около 500 тысяч книг и печатной продукции. На момент войны в РНБ работало около 800 человек. УЖе к 1942 году их осталось всего 200.

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