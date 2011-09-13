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В РФ задержали подозреваемого в хищениях сбережений граждан с использованием криптоматов

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Ирина Волк рассказала о том, что мошенникам удалось обмануть около 150 человек.

Аферисты совершенствуют схемы по хищению у граждан денежных средств, а в своей противоправной деятельности злоумышленники активно используют криптовалюту. Соответствующее заявление сделала в социальных сетях официальный представитель М ВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что российские правоохранительные органы  установили потерпевших, которые попав под влияние аферистов, вносили в терминалы свои денежные средства и таким образом переводили их на криптокошельки организаторов криминальной схемы. Преступники установили свыше 20 подобных криптоматов в нескольких регионах страны.

Лидер группировки, уроженец Украины, позднее забирал из криптоматов внесенные гражданами наличные. Затем приносил их в обменный пункт, где ему зачисляли криптовалюту на эквивалентную сумму. Ее он переводил своим кураторам из Украины, оставляя себе в качестве заработка процент с транзакции.  

пресс-служба МВД РФ

В числе пострадавших лиц оказался участник специальной военной операции, который находился в Москве на реабилитации после полученного ранения. Следуя указаниям незнакомцев, мужчина перевел более 2,5 миллиона рублей на так называемые "безопасные счета". Предположительно, от действий мошенников пострадали свыше 150 человек.  В настоящее время подозреваемые задержаны в столице. Во время обысков у предполагаемого организатора на одном из компьютеров обнаружена консоль администратора, с которой управлялись криптоматы. Оперативники изъяли криптоматы, крупные суммы, мобильные устройства. В отношении фигурант ов расследования ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Один подозреваемый отправлен под стражу, а остальные находятся под обязательстве о явке.

В Омске задержан находящийся в федеральном розыске мужчина.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ирина волк, мвд, мошенничество, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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