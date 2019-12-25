В РФ в октябре выявили почти в 2,5 раза больше заразившихся коронавирусом, чем в сентябре

Подсчитана статистика по заболевшим и выздоровевшим от коронавируса за октябрь по России.

В России в октябре выявили почти в 2,5 раза больше заразившихся коронавирусом, чем в сентябре. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на статистику, предоставленную федеральным оперативным штабом по борьбе с распространением COVID-19. За текущий месяц эксперты заявили о 441 830 новых случаях заражения инфекцией по стране. В прошлом месяце этот показатель составил 180 967 человек.

За месяц число новых пациентов увеличилось на 37,6 процентов против 18,2% за сентябрь. При этом вылечились от коронавируса в октябре 257 157 человек против 148 870 за сентябрь. Из-за значительного роста заболеваемости доля вылечившихся снизилась до 75,1% с 81,5%.

В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом.

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