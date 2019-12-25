В РФ с 1 января на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры

Россияне не смогут на участках сжигать какие-либо материалы или мусор на своих участках.

В России с 1 января на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на новые правила противопожарного режима.

Использовать открытый огонь для приготовления пищи и разводить костры с Нового года запретят на территориях частных домов, расположенных в населённых пунктах, а также на землях общего пользования. Закон говорит, что для этого должно быть специально оборудованное место.

Также россияне не смогут на участках сжигать какие-либо материалы или мусор. Также запрещено делать свалки горючих отходов на общественных территориях.

Ранее в доме на набережной Обводного Канала ночью тушили мусор.

Фото: pixabay.com