В доме на набережной Обводного Канала ночью тушили мусор

Огонь охватил 60 квадратных метров площади.

В третьем часу ночи в среду, 9 декабря, петербургские пожарные получили сообщение о горящем на набережной Обводного Канала здании. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

Как выяснилось, в нежилом доме под номером 66 горел мусор, огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Спустя полтора часа пожар потушили силами 19 огнеборцев и четырех единиц техники, сведения о пострадавших уточняются.

Той же ночью пожарные дважды ездили на вызовы в Пушкинский район Петербурга: на Московском шоссе, 246, огнем оказалась охвачена однокомнатная квартира. Все 30 метров полностью выгорели, о пострадавших ничего не сообщалось. Парой часов позже специалисты МЧС тушили пожар на Школьной улице, 51. Там в двухкомнатной отдельной квартире в одной из комнат обгорела постель, пострадавших не оказалось. Оба пожара потушили менее чем за час.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге ЗСД залило жидким грунтом после аварии с грузовиком.

Фото: Piter.TV