В РФ платежи природопользователей в 2025 году составили свыше 21 млрд рублей

Светлана Радионова указала, что полученные средства от сборов в совокупности дадут положительный эффект в экологическом благополучии страны.

Платежи природопользователей за пользование государственными ресурсами в 2025 году превысили 21 миллиард рублей, в рамках кампании расширенной ответственности производителей (РОП) экспертами было собрано более 20 миллиардов рублей, хотя планировалось собрать всего семь миллиардов. Соответствующее заявление в рамках выступления с докладом перед председателем российского правительства Михаилом Мишустиным сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она добавила, что полученные для бюджета денежные средства пойдут на различные мероприятия в сфере экологии, реформу Твердых коммунальных отходов (ТКО), а также выстраивание экономической системы замкнутого цикла, реализацию новых государственных проектов. Чиновница заметила, что количество проверок профильным ведомством снижено практически в два раза. При этом число профилактических мероприятий повышено более, чем в десять раз.

Это не штрафы, а именно те платежи, которые природопользователь вносит за негативное воздействие на природные ресурсы при их использовании. И все эти платежи идут в региональные бюджеты и далее распределяются на природоохранные мероприятия. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Сейчас в стране распространена так называемая расширенная ответственность производителей. Изменения в федеральном законодательстве долго обсуждались с отечественным бизнесом, после чего успешно были приняты в 2024 году.

Путин провел встречу с главой Росприроднадзора.

Фото и видео: Правительство России