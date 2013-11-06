В РАН поблагодарили учёную за жалобу Путину на зарплаты

У российских учёных в регионах заработная плата почти в два раза меньше, чем у коллег в Москве и Санкт-Петербурге.

В Российской академии наук поблагодарили учёную, сотрудницу института цитологии и генетики СО РАН Анастасию Проскуркину за жалобу президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты учёных. С заявлением выступил глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

Диспаритет финансирования науки в России по отношению к тому уровню, который должен быть — это 3−4 раза. Валентин Пармон, глава Сибирского отделения РАН

Он подчеркнул, что у российских учёных в регионах заработная плата почти в два раза меньше, чем у коллег в Москве и Санкт-Петербурге. Причина в том, что в указе написано, что 200% от среднего уровня по субъекту федерации, отметил Пармон.

Глава Сибирского отделения напомнил, что зарплата учёного складывается из части федерального бюджета, грантов и контрактных средств. Пармон считает, что при множестве источников основной базис дохода должен быть поддержан федеральным бюджетом.

Ранее СК начал проверку сообщений о невыплате в полном объеме зарплат новосибирским ученым.

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