СК начал проверку сообщений о невыплате в полном объеме зарплат новосибирским ученым

Ранее с жалобой исследователи обратились к Владимиру Путину.

Следственный комитет России начал проверку сообщений о невыплате в полном объеме зарплат новосибирским ученым. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее представители Института цитологии и генетики РАН обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Они пожаловались на то, что их "по бумагам" заставляют переходить на неполный рабочий день с сокращением заработной платы, но на самом деле исследователи должны трудиться полный рабочий день, но на меньшую оплату.

Следственными органами следственного управления СК по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пресс-служба СК РФ

Устанавливаются научные сотрудники, чьи права были нарушены. Также следователи дадут оценку действиям должностных лиц, уоторые отвечают за организацию начисления денежного вознаграждения для ученых. Ранее проверку в отношении руководства учреждения РАН начала Прокуратура по Новосибирской области.

В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве ветерана труда.

Фото: Kremlin.ru