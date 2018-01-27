В "Пятерочке" – скидки: посуда и товары для кухни станет дешевле до 90%

В торговой сети запустили акцию под названием "Печемся о каждом". Расскажем подробнее о предложении от известного бренд, выпускающего посуду для кухни.

С начала октября у покупателей получится приобрести фирменную посуду и кухонные аксессуары с существенной скидкой в "Пятерочки". В акции могут принять участие только обладатели "Выручай-карты". Аксессуары от известной марки KitchenAid можно заполучить значительно дешевле – скидки могут достигать 90%.

Согласно условиям акции, за покупку на сумму от 300 рублей полагаются электронные наклейки, по одной за каждые 300 рублей. Чем больше наклеек – тем больше скидка. Существует возможность получить наклейки дополнительно. Это возможно в случае покупки товаров от партнеров акции.

Всего для клиентов "Пятерочки" в рамках акции представлены формы для выпечки и запекания, противни, кувшины, венчики и лопатки – всего десять предметов в линейке аксессуаров для кухни от известной марки KitchenAid.

Время действия акции – с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Использовать данную возможность получится во всех "Пятерочках" в Петербурге, Москве и областях двух городов.

Что делать в случае, если коллекцию посуды удалось собрать, а наклейки еще остались? Через личный кабинет на сайте или в приложении "Пятерочки" получится подарить их своим родственникам или друзьям.

Предметы в коллекции разработаны при участии инженеров, технологов и шеф-поваров. Продукция KitchenAid – это эргономичный дизайн, технологичность и надежность. При выпечке и запекании формы выдерживают высокие температуры. Из-за этого при готовке происходит равномерное распределение тепла на формах из металла, фарфора и керамики. Таким образом в блюдах сохраняется яркость вкуса и польза при использовании натуральных ингредиентов.

По словам руководителя управления бренд-маркетинга "Пятёрочки" Татьяны Степановой, в сети магазинов заботятся о клиентах, предоставляя возможность купить товары с большой скидкой. Она считает, что участие таких помощников на кухне способны вдохновить на создание кулинарных шедевров на радость близким.

Акция в сотрудничестве с KitchenAid делает доступной продукцию производителя для каждого посетителя. Посуда от популярного бренда отличается высочайшим качеством.

Дополнительно в рамках акции в "Пятерочке" у покупателей есть возможность выиграть бытовую технику. Чтобы попытать счастье и выиграть в конкурсе тостер, блендер или холодильник, достаточно нажать соответствующую кнопку на странице акции, расположенной в личном кабинете или на странице в приложении.

Подробная информация об условиях проведения акции "Печемся о каждом" находится на сайте kitchen.5ka.ru. На этой странице размещены рецепты по приготовлению выпечки для всей семьи.

Фото: kitchen.5ka.ru