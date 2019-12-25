В Пушкинском районе ввели в эксплуатацию три 5-этажных дома на 144 квартиры

Средства на строительство поступили из бюджета города.

Стало известно о том, что в Пушкинском районе Петербурга ввели в эксплуатацию три 5-этажных дома на 144 квартиры. Работы на объекте состоялись в рамках Адресной инвестиционной программы городского Комитета по строительству, сообщил портал "Строительный Петербург".

Жилые дома располагаются на участке 1 по Саперной улице. Работы выполняла компания "КИТ", а договор заключил 14 октября 2019 года Фонд капитального строительства и реконструкции.

Дома возведены в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Средства на строительство поступили из бюджета города. После приемки здания будут использоваться в качестве наемных домов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продолжается строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн". Руководитель строительства рассказал о сложности при организации работы.

Фото: Piter.tv, носит иллюстрационный характер