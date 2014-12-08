В Пушкинском районе пенсионерку обсчитали на 25 тысяч рублей

Мошенники навязали бабушке дорогую плиту. Позже она выяснила, что стоимость товара всего 10 тысяч рублей. За помощью женщина пошла в полицию.

В Пушкинском районе правоохранители поймали мошенников, которые убедили пенсионерку купить дешевую газовую плиту за 35 тысяч рулей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 5 июня.

Накануне примерно в 14 часов дня двое неизвестных ступили на порог дома пожилой женщины, представившись работниками сервисной компании. Мужчины убедили 89-летнюю бабушку купить газовую плиту по "уникальной" цене - 35 тысяч рублей. Злоумышленники установили оборудование и скрылись. Позже их "клиентка" выяснила, что она переплатила мошенникам 25 тысяч рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции задержали обманщиков в Парголово у дома № 4 по улице Абрамова. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что псевдоработник банка украл у пенсионера 150 тысяч рублей.

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