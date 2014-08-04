Псевдоработник банка украл у пенсионера 150 тысяч рублей

Мошенники традиционно представились сотрудниками "Альфа банка" и попросили дедушку перевести деньги на "безопасный" счет, продиктовав ему номер карты.

В Ленобласти лжеработники банка убедили пенсионера перевести на неизвестный счет 150 тысяч рублей, а затем исчезли. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 30 мая.

В полицию Ленобласти обратился пожилой мужчина, который рассказал правоохранителям о том, что стал жертвой аферистов. По словам заявителя, мошенник представился сотрудником "Альфа банка" и уговорил пострадавшего перевести средства с карты на безопасный счет, аргументируя необходимость этого действия тем, что в онлайн-банке пенсионера замечена подозрительная активность неизвестных лиц. Мужчина поверил собеседнику и выполнил его рекомендацию - перевел 150 тысяч рублей. Неожиданно мошенник исчез и на звонки отвечать перестал.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пенсионерка отдала банковскому мошеннику почти 5 млн рублей.

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