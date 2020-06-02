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В Пушкинском районе обнаружили 30 мигрантов-нелегалов
Сегодня, 8:30
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kraratau27

В Пушкинском районе обнаружили 30 мигрантов-нелегалов

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Иностранные граждане живут и работают на стройке.

Полицейские прошлись по строительным площадкам в Пушкинском районе. Целью рейда стала проверка соблюдения норм миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 мая.

Правоохранители осмотрели несколько десятков вагончиков, в которых жили иностранные граждане. Документы проверили у 75 человек. В результате рейда сотрудники полиции обнаружили 30 мигрантов-нелегалов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что мигрант-нелегал пытался дать взятку полицейскому, но за это его только наказали. 

Фото: pixabay

Теги: иностранные граждане, мигранты, миграционное законодательство, нарушения миграционного законодательства, петербург, пушкин, пушкинский район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
sovines
Сегодня 9:23

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Номер моей кaрты: 4890 4200 5090 5087

Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
 

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