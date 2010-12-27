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В Пушкине произошло ДТП с летальным исходом
Сегодня, 13:53
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nadiputintseva
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В Пушкине произошло ДТП с летальным исходом

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В Ленобласти разбился mercedes. Водитель погиб на месте.

19 ноября в Пушнике на перекрестке Саперной и Гвардейского бульвара произошло ДТП с летальным исходом, сообщили очевидцы.

В Пушкине произошло ДТП с летальным исходом

По предварительной версии УГИБДД водитель 1987 года рождения на авто марки mercedes не справился с управлением и совершил наезд на осветительную опору. Очевидцы сообщают, что иномарка пролетела без торможения, совершила переворот в воздухе и приземлилась на колеса. В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой.

В Пушкине произошло ДТП с летальным исходом

В ДТП больше никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

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Теги: дорожные новости , дтп , новости спб , происшествия , разбился насмерть
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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