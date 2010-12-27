В Пушкине произошло ДТП с летальным исходом

В Ленобласти разбился mercedes. Водитель погиб на месте.

19 ноября в Пушнике на перекрестке Саперной и Гвардейского бульвара произошло ДТП с летальным исходом, сообщили очевидцы.

По предварительной версии УГИБДД водитель 1987 года рождения на авто марки mercedes не справился с управлением и совершил наезд на осветительную опору. Очевидцы сообщают, что иномарка пролетела без торможения, совершила переворот в воздухе и приземлилась на колеса. В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой.

В ДТП больше никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург