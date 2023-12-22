В Пушкине пенсионерка обманула другую пожилую женщину на 280 тыс. рублей

Пожилая женщина отдала свои сбережения неизвестной в подъезде дома № 10 по бульвару Алексея Толстого.

В Пушкинском районе 86-летнюю пенсионерку обманула 74-летняя бабушка. Ущерб составил 2,4 тыс. евро и 55 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Жительница Пушкина обратилась к стражам порядка 17 января. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств убедил в парадной по месту жительства передать курьеру все накопления. Пожилая женщина отдала свои сбережения неизвестной в подъезде дома № 10 по бульвару Алексея Толстого. Чуть позже пострадавшая поняла, что ее обманули. Пенсионерка написала заявление.

Общая сумма ущерба составила 286,9 тыс. рублей. Правоохранители завели уголовное дело.

Накануне, 18 января, оперативники задержали 74-летнюю постоялицу отеля. Она проживала в гостинице на Полтавской улице, 8.

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Фото: Piter.tv