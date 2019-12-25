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В Пушкинском районе при обрушении хозпостройки погиб мужчина
Сегодня, 8:25
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Alena_Zinovieva

В Пушкинском районе при обрушении хозпостройки погиб мужчина

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Трагедия произошла во время ремонтных работ в бревенчато-дощатом здании.

Вечером 14 апреля в Пушкинском районе Петербурга произошел несчастный случай с летальным исходом. Как стало известно Piter.TV, во время ремонтных работ в хозяйственной постройке размером 5 на 10 метров погиб мужчина.

Трагедия произошла на Удаловской улице, 19, в поселке Тярлево. По предварительной информации, на мужчину обрушилась бревенчато-дощатая конструкция.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в завалах здания труп мужчины. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что в ДТП на Петрозаводском шоссе погиб человек.

Фото: pixabay.com

Теги: несчастный случай, ремонт, трагедия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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