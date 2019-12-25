В Пулково ждут россиян из Тайланда, Таджикистана и Великобритании

Всего в Петербург вернутся 300 человек.

Сегодня, 30 мая, в Пулково прилетит три самолета, на борту которых россияне из Тайланда, Таджикистана и Великобритании.

Всего в Петербург вернутся 300 человек. Известно, что больше всего пассажиров вернется из Душанбе — около 200, из Лондона —70, а из Бангкока — 98. В аэропорту всех осмотрят врачи и возьмут анализы. Кроме того, каждый получит официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости двухнедельной изоляции.

В сопровождении ГИБДД россиян на автобусах отвезут по домам или к месту самоизоляции. Соблюдение режима самоизоляции будут контролировать сотрудники полиции, Роспотребназдора и районной поликлиники. За нарушение будут выписаны крупные штрафы.

Ранее мы сообщили, что в Пулково отменили несколько рейсов по России.

Фото: Pixabay