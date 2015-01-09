Аэропорт Пулково работает в штатном режиме

После вынужденного коллапса очереди из пассажиров больше нет.

В петербургском аэропорту Пулково, который в последнее время принимал большое количество перенаправленных рейсов из-за ограничений воздушного пространства в Москве и других регионах России, начал работать круглосуточный оперативный штаб.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, обслуживание дополнительных бортов осуществлялось параллельно с выполнением собственной полётной программы. Все принятые самолёты были обслужены, большинство уже вылетело в пункты назначения.

Сотрудники аэропорта и представители перевозчиков оказывают пассажирам задержанных и отменённых рейсов информационную поддержку, при необходимости обеспечивая их питанием и размещением в гостиницах. В пресс-службе подчеркнули, что ситуация в терминалах остаётся штатной:

"Скопления пассажиров нет, аэропорт работает в обычном режиме" официальный telegram-канал ВВСС

Ранее Piter.TV сообщал, что три района Петербурга получили "неуд" за благоустройство.

Фото: Piter.TV