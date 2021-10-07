Три района Петербурга получили "неуд" за благоустройство

Муниципалитеты лишились права претендовать на финансирование в этом году.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга подвел итоги реализации программы "Петербургские дворы" за 2024 год. Муниципальные округа "Северный", "Купчино" и "Дворцовый" получили оценку "неудовлетворительно" за качество работ и неэффективное использование бюджетных средств.

Основными причинами стали плохое содержание территорий и недостаточное озеленение, причем "Северный" округ показал особенно слабые результаты в создании зеленых зон. Из-за неудовлетворительных оценок эти муниципалитеты лишились права претендовать на финансирование программы в 2025 году.

Теперь местным властям предстоит исправлять недочеты за счет собственных ресурсов. В комитете подчеркнули, что контроль за качеством благоустройства будет усилен, а повторные нарушения могут привести к кадровым перестановкам в администрациях проблемных округов.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам предложили оценить работу школьных столовых.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга