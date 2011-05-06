Петербуржцам предложили оценить работу школьных столовых.

Жителям Петербурга предложили оценить качество работы школьных столовых города. Городской комитет по информатизации и связи совместно с Управлением социального питания и комитетом по образованию Северной столицы запустили обновленную версию чат-бота, рассказали 7 мая в Смольном.

В новой версии цифрового помощника появились дополнительные вопросы, которые позволят проанализировать качество питания в учебных заведениях и выявить изменения. Бот доступен по ссылке. Необходимо ввести номер лицевого счета, привязанный к Единой карте школьника. Она есть у всех школьников в Петербурге.

Для повышения качества и эффективности работы школьных столовых особенно важно мнение родителей по вопросам количества времени, отведенного на прием пищи, разнообразия блюд и другие. Пресс-служба Смольного

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)