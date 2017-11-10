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Бомбу в Пулково не нашли

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Вечером 10 ноября завершилась проверка в аэропорту Пулково, связанная с анонимным сообщением о минировании. Взрывные устройства найдены не были.

Вечером 10 ноября завершилась проверка в аэропорту Пулково, которая была связана с анонимным сообщением о минировании. Бомбу не нашли. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации компании "Воздушные ворота Северной столицы", проверка аэровокзального комплекса закончилась в 20.10. Отметим, что длилась она около трех часов.

Около 17.00 в петербургском аэропорту были усилены меры безопасности. Сотрудники транспортной полиции проверили все залы и помещения. Пассажиров не эвакуировали.  

Теги: минирование , новости петербурга , новости спб , пулково
Категории: Новости СПб

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