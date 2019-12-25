Взрывотехникам пришлось изучить салоны всех самолётов.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что в "Пулково" анонимные хулиганы "заминировали" все самолеты. Об этом сообщили в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Известно, что письмо пришло на электронную почту аэропорта в 15:15. После взрывотехникам пришлось проверить с собаками все самолеты в Пулково. Отмечается, что посадку пассажиров пришлось остановить.

Взрывчатки не обнаружили. Хулиганов ищут.

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