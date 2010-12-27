В Пулково задерживают вылеты в Москву из-за нелетной погоды 

В Москве ожидаются серьезные бури.

В четверг, 8 августа, стало известно, что в Пулково задерживают вылеты в Москву. Соответствующая информация опубликована на онлайн-табло аэропорта.

Причина задержек рейсов непогода в двух столицах. Так, в Петербурге сильные подтопления из-за летнего дождя, а в Москве ожидаются серьезные бури.

Отметим, что в город на Неве самолеты также приходят с опозданием. В данный момент в Петербурге приземляются лайнеры только из Дубая, Ульяновска, Иваново, Аликанте.

Ранее мы сообщали о том, что коммунальные службы Петербурга вывели дополнительные бригады на улицы.

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