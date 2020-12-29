В Пулково задержан член стачкома "Беларуськалия"

Андрея Прилуцкого задержали по запросу из Минска.

Во вторник, 29 декабря, в аэропорту "Пулково" был задержан один из членов стачкома предприятия "Беларуськалий" Андрей Прилуцкий. Ходатайство было удовлетворено судом 30 декабря до 6 февраля. На данный момент электрослесарь из Солигорска находится в СИЗО. Об этом сообщил БелаПАН со ссылкой на "Медиазону".

Задержание произошло по запросу из Беларуси. В родной стране Прилуцкий обвиняется в насилии, учинённом в отношении сотрудников милиции. За такие действия предусмотрено лишение свободы сроком до 6-ти лет.

По данным адвоката задержанного Андрея Федоркова, в период после президентских выборов в Беларуси, 9 августа, находясь в Солигорске Прилуцкий попытался остановить неизвестных в балаклавах, которые избивали пожилого мужчину. После того, как мужчина заслонил собой жертву нападения, его также избили и обвинили в участии в несанкционированном митинге.

После задержания Прилуцкий какое-то время побыл на свободе, но в ноябре его настойчиво вызывали на допросы по поводу применения насилия к двум правоохранителям. Через месяц он стал члени стачкома "Беларуськалия", а затем уехал в Россию на заработки.

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