В Пулково задержан бизнесмен: он украл смартфон у соседа по туалету

Генеральный директор компании из Петербурга поживился чужим гаджетом.

В аэропорту Пулково 45-летний бизнесмен украл чужой смартфон. Мужчина был задержан силами транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по региону.

Ведомство поделилось с Piter.TV подробностями этой нелепой истории. Сообщается, что 45-летний генеральный директор частного предприятия средней руки прилетел в Петербург из Москвы. Мужчина зашел в туалет, где увидел забытый кем-то дорогой смартфон. Бизнесмен проявил деловую хватку: он просто взял себе чужой мобильный и не сообщил об этом службам аэропорта.

Предпринимателю не повезло. Хозяин смартфона уже сообщил о пропаже гаджета, и правонарушителя задержала полиция. В его отношении возбуждено уголовное дело, теперь генеральный директор может попасть в тюрьму на срок до 5 лет.

Фото: Piter.TV