В Пулково задержали туристов из Дубая с украшениями на 4,5 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных украшений.

В аэропорту Пулково пара из Белоруссии может лишиться украшений и стать фигурантами уголовного дела. Они прилетели из Дубая и не задекларировали изделия Cartier стоимостью 4,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Таможенники заметили на девушке украшения, когда пара шла в "зеленый коридор". Инспекторам девушка рассказала, что товары предназначены для личного использования. Женщина показала сотрудника таможни чеки и инвойсы, согласно которым покупателем изделий является ее спутник. Инспекторы осмотрели багаж мужчины и нашли в нем пустые коробки из-под ювелирных изделий.

Драгоценности отправили на экспертизу. Выяснилось, что общая стоимость украшений составила 4,53 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных украшений.

Фото: Piter.tv

