Его привлекли к административной ответственности.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что в Пулково задержали пьяного дебошира из Калуги. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

Как оказалось, мужчина сильно шатался, неровно шагал в аэропорту Петербурга. Полицейские доставили мужчину в дежурную часть. "Пьяным пассажиром" оказался 44-летний житель Калуги.

Мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что остановились поезда на синей ветке. Петербуржцы не могут доехать до "Купчино".

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