В Пулково задержали мужчину, забившего своего собутыльника

Его поймали спустя 8 дней с момента убийства.

В субботу, 16 ноября, в результате оперативно-разыскных мероприятий в аэропорту "Пулково" был задержан 21-летний мужчина, до смерти избивший своего собутыльника в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел 8 ноября, в пятницу в подъезде дома 20 по улице Адмирала Черокова. Во время распития алкоголя, между ныне задержаны и погибшим возникла ссора, в ходе которой 21-летний мужчина нанес несколько ударов по голове своему собутыльнику и скрылся. Мужчину с травмами головы нашли в подъезде и оперативно вызывали скорую помощь. В карете медиков он скончался.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. За день до поимки молодого человека, 15 ноября, они смогли установить личность погибшего - им оказался безработный мужчина 1984 года рождения. На следующий день оперативная группа полиции совместно с линейным отделом смогла задержать гражданина 1998 года рождения.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти мужчина разнял драку при помощи пистолета.

Фото: пресс-служба Пулково



