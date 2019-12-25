В Пулково задержали гражданина Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске

Мужчина скрылся в феврале 2020-го года.

В Пулково 18-го февраля задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске. Гражданин Узбекистана обвиняется по статье "Хулиганство" на территории своей страны, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

24-летний молодой человек не зарегистрирован в Петербурге и Ленобласти. В октябре 2019-го года в составе группы лиц по предварительному сговору он ударил потерпевшего битой и палками. Тот получил повреждения легкой степени тяжести. Инцидент произошел в ночном клубе в городе Самарканд.

Мужчина пропал в феврале 2020-го года. Обвиняемого заключили под стражу и сообщили инициатору розыска.

Фото: Piter.TV