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В Пулково задержали гражданина Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске
Сегодня, 9:52
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В Пулково задержали гражданина Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске

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Мужчина скрылся в феврале 2020-го года.

В Пулково 18-го февраля задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске. Гражданин Узбекистана обвиняется по статье "Хулиганство" на территории своей страны, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

24-летний молодой человек не зарегистрирован в Петербурге и Ленобласти. В октябре 2019-го года в составе группы лиц по предварительному сговору он ударил потерпевшего битой и палками. Тот получил повреждения легкой степени тяжести. Инцидент произошел в ночном клубе в городе Самарканд. 

Мужчина пропал в феврале 2020-го года. Обвиняемого заключили под стражу и сообщили инициатору розыска. 

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, розыск, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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