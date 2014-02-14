В Пулково задержали три рейса в Москву из-за мощного снегопада в столице

Город накрыло непроходимыми сугробами.

В субботу, 13 февраля, в Пулково задержали три рейса в Москву. Об этом говорят данные с онлайн-табло аэропорта: на неопределенное время откладываются перелеты авиакомпаний S7 и "Уральские авиалинии", назначенные на 14.40, 14.50 и 17.45.

Вероятно, задержка связана с сильным снегопадом в столице: с пятницы на субботу в Москве бушевала снежная метель, город покрылся непроходимыми сугробами. Такая же погода держится и днем субботы.

Кроме того, в Пулково задержали рейсы в Калининград и Сочи – перелеты, запланированные на 12.45 и 13.05 отложили по неизвестным причинам.

Фото: Piter.TV; онлайн-табло Пулково