В Пулково встретят самолеты с россиянами из США и Вьетнама

О деталях прибытия туристов рассказали в пресс-службе Смольного.

Во вторник, 5 мая, в Петербург из Лос-Анжелеса (США) и Нячанга (Вьетнам) прибудут два авиарейса, которые доставят россиян, оказавшихся в период пандемии коронавируса COVID-19 за рубежом. Всего в Северную столицу прибудут 119 человек.

Отмечается, что пассажиров в Пулково встретят медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора и представители городского правительства. Россиян ждет сдача тестов на коронавирус, дезинфекция багажа и предстоящий двухнедельный карантин. За его нарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч. рублей.

Напомним, что за минувший месяц в Петербург более 1000 россиян прибыло из-за границы, в Смольном организовали встречу порядка 15 рейсов.

Фото: Piter.tv