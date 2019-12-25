В Пулково впервые за время пандемии сел самолет из Дохи

Авиаперелеты из Петербурга в столицу Катара будут выполняться два раза в неделю.

В пятницу, 23 июля, в Пулково впервые за время пандемии приземлился самолет авиакомпании Qatar Airways из Дохи. Об этом сообщается на странице воздушной гавани "ВКонтакте".

Авиаперелеты из Петербурга в столицу Катара будут выполняться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Пассажиры будут летать на Airbus A-320 с 12 кроватями-креслами в бизнес-классе и 120 местами в эконом-классе.

Рейсы из Петербурга в Катар были приостановлены в конце весны прошлого года из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что Турция рассматривает возможность закрытия границ из-за штамма "Дельта".

Фото: Instagram / qatarairways