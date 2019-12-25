В Пулково вернутся пассажиры из Вьетнама, Индонезии и Германии

Они прибудут с 14 по 19 июня.

В Пулково ожидают вывозные рейсы из Индонезии, Вьетнама и Германии. Информация появилась сегодня, 12 июня, в telegram-канале Минкомсвязи "Коронавирус: рейсы в РФ". Известно, что самолёты прибудут с 14 по 19 июня.

Так, 14 июня приземлится рейс AFL6296 Денпасар — Москва — Петербург и рейс AFL293 Хошимин — Москва — Петербург. А 19 июня в аэропорт вернутся петербуржцы из Франкфурта-на-Майне.

Пассажиров встретят врачи. Они возьмут тесты на наличие коронавируса и измерят температуру. Также все прибывшие обязаны будут пройти двухнедельный карантин.

Ранее мы сообщили, что в Пулково из Нью-Йорка вернулись более 100 жителей Петербурга и области.

Фото: Pixabay