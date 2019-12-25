В Пулково в четверг отменили восьмь рейсов

Свои рейсы отменили авиакомпании "РусЛайн", "Уральские авиалинии", "Россия" и "Red Wings".

В четверг, 23 июля, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь вылетов. Информация появилась на онлайн-табло аэропорта.

Ночью "Red Wings" отменила полет в Симферополь (01:05), также самолет этой авиакомпании не полетел в Тюмень в 02:05, в 7:50 в Сочи, 10:45 не состоится полет в Анапу. При этом по данным направлениям в другое время самолеты отправятся по расписанию.

Также в 10:45 авикомпания "РусЛайн" отменила рейс в Тамбов, в 21:55 – в Воронеж, компания "Россия" в 15:40 – в Сочи, "Уральские авиалинии" не полетят в Ош в 21:30.

Накануне в Пулково отменили 5 рейсов.

Фото: Piter.TV