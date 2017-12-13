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В Пулково у москвича украли часы за 300 тысяч рублей
Сегодня, 16:53
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lesjasap
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В Пулково у москвича украли часы за 300 тысяч рублей

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Кражу в петербургском аэропорту раскрыли московские полицейские.

К транспортной полиции аэропорта Пулково обратила пассажир, у которого похитили дорогостоящие наручные часы. Мужчина собирался вернуться домой в Москву, но на предполетном досмотре он обнаружил пропажу. 

Правоохранительным органа  быстро удалось установить личность вора. Им оказался житель столицы, который собирался вылететь тем же рейсом, что и пострадавший. Момент с “исчезновением” мужского аксессуара в руках преступника засекли камеры видеонаблюдения. Нехитрое дело он провернул на ленте с рентген-аппаратом.

Злоумышленника арестовали уже по прилете в Москву. Оперативники остановили грабителя, когда он пытался покинуть борт самолета. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи чужого имущества. Москвич сядет на срок до пяти лет.
 

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Теги: аэропорт , кража , пулково , часы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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