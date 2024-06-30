Временные ограничения в аэропорту Пулково сняли

Причиной ограничений стала необходимость обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково, введённые ранее, были сняты сегодня в 06:15 по московскому времени.

По данным Росавиации, за время действия ограничений один самолёт, следовавший в Санкт-Петербург, был перенаправлен на запасной аэродром. Причины введения временных ограничений не уточняются. Однако ранее губернатор Ленинградской области подтвердил, что сегодня ночью в Киришском районе была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятие "КИНЕФ".

В настоящее время работа аэропорта восстановлена в полном объёме, и пассажирские рейсы выполняются по расписанию. Пассажирам, чьи рейсы могли быть затронуты, рекомендуется уточнять информацию о статусе у авиаперевозчиков или на официальных ресурсах аэропорта.

Ранее Piter.TV сообщал, что дебошир попытался проникнуть в кабину пилотов на рейсе Новосибирск-Петербург.

Фото: Piter.TV