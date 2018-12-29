В "Пулково" с задержкой в час вылетело четыре рейса

Пассажиры четырех воздушных судов отправились до пунктов назначения с часовой заминкой.

Из Петербурга 13 января не смогли вовремя вылететь четыре рейса. О серьезных задержках рассказали пассажиры аэропорта "Пулково". Туристы узнали о задержках благодаря информации на электронных табло.

Среди опоздавших - рейс U6 224, который обслуживали "Уральские авиалинии". Лайнер с пассажирами должен был подняться в воздух в 20.55, но отправился по маршруту до Екатеринбурга только в 21.55.

Вторым "опоздуном" оказался рейс EO 148 от Pegas Fly. Самолет также задержался на час, вылетев не в 20.40, а в 21.40.

Проблема также зафиксирована с вылетом рейса SU 031 от "Аэрофлота", следовавшем до Москвы. Клиенты смогли подняться в самолет только в 23.20, хотя рейс ранее был назначен на 22.45. Также задержался с вылетом и рейс до столицы YC 496 до Москвы от авиакомпании "Ямал".

Фото: Piter.tv