В Пулково проверили более двух тысяч кошек и собак за три месяца

Животные перемещались по территории страны.

За три месяца текущего года инспекторы Россельхознадзора провели в аэропорту "Пулково" ветеринарный контроль порядка двух тысяч животных. Кошки и собаки перемещались по территории страны, рассказали в пресс-службе ведомства.

В понедельник, 6 апреля, специалисты проверили в воздушном пункте пропуска аэропорта очередную собаку. Инспекторы визуально оценили состояние здоровья йоркширского терьера, получили информацию с подкожного микрочипа для идентификации собаки. В отношении четырехлапого пассажира не нашли ветеринарных нарушений, поэтому животное благополучно отправилось в Архангельск после прохождения контроля.

Немногим ранее на Торжковском рынке изъяли почти 150 кг "санкционки".

Фото: пресс-служба Россельхознадзора