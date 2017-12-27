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В аэропорту "Пулково" пассажиры смогут проходить зону контроля без распечатанного билета
Сегодня, 10:12
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lesjasap
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В аэропорту "Пулково" пассажиры смогут проходить зону контроля без распечатанного билета

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Пассажиры смогут проходить досмотр без распечатанного билета.

В аэропорту “Пулково” пассажирам разрешат не распечатывать посадочные билеты. Новые правила должны были вступить в силу с 15 января, но постановление откладывается. 
 
Напомним, что распоряжение о том, что пассажирам не надо будет предъявлять распечатанный билет для прохождения зоны контроля и предполетного досмотра, было утверждено еще в октябре 2017 года. Однако, новые условия пропуска людей отложены в связи с разрешением высших государственных контролирующих инстанций. Вопрос сначала рассмотрят с юридической точки зрения. 
 
Также эксперты отмечают, что отсутствие распечатанных билетов повлечет за собой увеличение очередей. Однако, сотрудники “Пулково” отмечают, что постараются быстро адаптироваться к новым требованиям.
Теги: аэропорт , билеты , новые правила , пулково
Категории: Новости СПб

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