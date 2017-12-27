В аэропорту "Пулково" пассажиры смогут проходить зону контроля без распечатанного билета

Пассажиры смогут проходить досмотр без распечатанного билета.

В аэропорту “Пулково” пассажирам разрешат не распечатывать посадочные билеты. Новые правила должны были вступить в силу с 15 января, но постановление откладывается.

Напомним, что распоряжение о том, что пассажирам не надо будет предъявлять распечатанный билет для прохождения зоны контроля и предполетного досмотра, было утверждено еще в октябре 2017 года. Однако, новые условия пропуска людей отложены в связи с разрешением высших государственных контролирующих инстанций. Вопрос сначала рассмотрят с юридической точки зрения.

Также эксперты отмечают, что отсутствие распечатанных билетов повлечет за собой увеличение очередей. Однако, сотрудники “Пулково” отмечают, что постараются быстро адаптироваться к новым требованиям.