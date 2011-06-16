В Пулково китаец пытался провезти 400 ювелирных украшений

Торговец вылетал из Петербурга в Чэнду и выбрал "зелёный" коридор для прохождения таможенного контроля.

В Пулково у гражданина Китая нашли Крупную партию незадекларированных ювелирных изделий. Об этом 23 августа рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Торговец вылетал из Петербурга в Чэнду и выбрал "зелёный" коридор для прохождения таможенного контроля, то есть заявил, что не имеет при себе товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Таможенники нашли в багаже порядка 400 ювелирных изделий и бижутерии: колец, браслетов, цепочек и других вещей. Мужчина заявил, что приобрёл украшения в качестве подарков для членов семьи, однако таможенники в этом усомнились. Стоимость драгоценностей устанавливают эксперты.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления