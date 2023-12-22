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В Пулково из-за штормового ветра 23 января может измениться расписание рейсов
Сегодня, 9:32
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В Пулково из-за штормового ветра 23 января может измениться расписание рейсов

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Решения о вылете и посадке самолетов принимались экипажами воздушных судов, исходя из текущих метеоусловий, технических характеристик транспорта и уровня подготовки экипажей.

В Петербурге аэропорт Пулково продолжает работать во время шторма. В связи с сильными боковыми порывами возможны изменения в расписании прибытия и вылета некоторых рейсов. Об этом сообщили во вторник, 23 января, в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

Несмотря на сложные погодные условия, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пулково поддерживался выше нормативного значения.

Пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"

В  Пулково сообщили, что решения о вылете и посадке самолетов принимались экипажами воздушных судов, исходя из текущих метеоусловий, технических характеристик транспорта и уровня подготовки экипажей.

Ночью уходили на запасной аэродром 22 рейса, они вернулись в аэропорт Пулково. Аэропорт продолжал и продолжает обслуживание авиакомпаний и пассажиров.

Пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"

Петербуржцам рассказали, когда стихнет ветер в городе. Стихия успокоится в вечерние часы.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, ветер, пулково, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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