В Пулково из-за штормового ветра 23 января может измениться расписание рейсов

В Петербурге аэропорт Пулково продолжает работать во время шторма. В связи с сильными боковыми порывами возможны изменения в расписании прибытия и вылета некоторых рейсов. Об этом сообщили во вторник, 23 января, в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".
Несмотря на сложные погодные условия, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пулково поддерживался выше нормативного значения.
Пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"
В Пулково сообщили, что решения о вылете и посадке самолетов принимались экипажами воздушных судов, исходя из текущих метеоусловий, технических характеристик транспорта и уровня подготовки экипажей.
Ночью уходили на запасной аэродром 22 рейса, они вернулись в аэропорт Пулково. Аэропорт продолжал и продолжает обслуживание авиакомпаний и пассажиров.
Пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"
Петербуржцам рассказали, когда стихнет ветер в городе. Стихия успокоится в вечерние часы.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все