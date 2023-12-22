В Пулково из-за штормового ветра 23 января может измениться расписание рейсов

Решения о вылете и посадке самолетов принимались экипажами воздушных судов, исходя из текущих метеоусловий, технических характеристик транспорта и уровня подготовки экипажей.

В Петербурге аэропорт Пулково продолжает работать во время шторма. В связи с сильными боковыми порывами возможны изменения в расписании прибытия и вылета некоторых рейсов. Об этом сообщили во вторник, 23 января, в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

Несмотря на сложные погодные условия, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пулково поддерживался выше нормативного значения. Пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"

В Пулково сообщили, что решения о вылете и посадке самолетов принимались экипажами воздушных судов, исходя из текущих метеоусловий, технических характеристик транспорта и уровня подготовки экипажей.

Ночью уходили на запасной аэродром 22 рейса, они вернулись в аэропорт Пулково. Аэропорт продолжал и продолжает обслуживание авиакомпаний и пассажиров. Пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы"

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Фото: Piter.tv