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Петербуржцам рассказали, когда стихнет ветер в городе
Сегодня, 9:17
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Петербуржцам рассказали, когда стихнет ветер в городе

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Порывы в прибрежных районах достигают 22 м/с.

В Петербурге бушует ветер. Порывы в городе достигают 19 м/с. На побережье Финского залива скорость ветра составляет 22 м/с. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, стихия успокоится в вечерние часы. Из-за непогоды возникли перебои в работе Пулково.

Возникли проблемы и в работе аэропорта "Пулково" — то боковой ветер превышал ограничения, установленные для авиалайнеров, то необходимо было очищать взлётно-посадочную полосу.

Михаил Леус, центр "Фобос"

Из-за снегопада и ветра на дорогах Петербурга ночью была практически нулевая видимость. Ситуацию осложнила гололедица.

В Северной столице продлили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий до 23 января. 

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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