В Пулково из самолёта вывели пьяного дебошира

Мужчину поместили в камеру содержания задержанных лиц.

В Петербурге с одного из рейсов сняли мужчину, который нурашл правилан общественного порядка и мешал совершить вылет. Об это сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сегодня, 28 апреля, с рейса "Сакнт-Петербург - Москва" в Пулково сняли неадекватного пассажира.

Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено административное производство по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" в отношении авидебошира, доставленного в полицию с борта воздушного судна. Сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Перед взлетом воздушного судна мужчина стал вести себя агрессивно и отказывался занимать свое кресло. Сотрудниками было предположено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. При этом правонарушитель громко выражался нецензурной бранью, отвечал грубостью на замечания членов экипажа и не выполнял их требования, мешал другим пассажирам.

Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, прибывшими к самолету, 32-летний правонарушитель был снят с рейса и помещен в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Фото: Piter.TV