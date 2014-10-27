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В Пулковко собирается платная пробка
Сегодня, 12:47
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Shdaria
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В Пулковко собирается платная пробка

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В Пулково скапливаются пробки на месте парковки. Находится бесплатно на этом месте можно только 10 минут.

В петербургском аэропорту Пулково на втором этаже парковки собралась огромная пробка. Множество таксистов застряли в зоне вылета. 

Очевидцы рассказали, что в этой зоне 20 сентября проводятся ремонтные работы. Также они предупреждают, чтобы водители были готовы простоять в заторе платно. Отметим, что в настоящее время использовать парковку бесплатно можно лишь 10 минут. 

Свидетели происходящего опубликовали фото в социальную сеть "Вконтакте". В обсуждениях темы пользователи сети возмущаются: "Вот если они ремонтируют там свои дороги, ну неужели не увеличить этот промежуток бесплатный до 15-20 минут? По их же вине там вынуждены люди торчать дольше этого времени", - пишет Владислав Ольхов.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , пробки спб , пулково
Категории: Новости СПб Лента новостей

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