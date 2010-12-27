В Пудомягах грабитель сломал 80-летней пенсионерке челюсть из-за 300 рублей

В Гатчинском районе на старую женщину совершено нападение ради 300 рублей.

В Гатчинском районе Ленинградской области 80-летнюю пенсионерку госпитализировали после нападения в ее собственном доме. Причинил вред бабушке грабитель, который разбил женщине челюсть. Инцидент произошел в деревне Пудомяги.

По сообщениям, злоумышленник вошел за пожилой петербурженкой в парадную около двух часов дня 7 ноября. Пострадавшая описывает нападавшего как 30-летнего невысокого мужчину с черными волосами и светлой куртке. Он следовал за бабушкой вплоть до ее квартиры на пятом этаже, а после вломился в открывшуюся дверь.

Преступник ударил пенсионерку по лицу, забрал у жертвы сумку, в которой нашел 300 рублей, и скрылся с места происшествия. После атаки неизвестного женщину пришлось отправить в межрайонную больницу с переломом верхней челюсти.