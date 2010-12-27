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В Пудомягах грабитель сломал 80-летней пенсионерке челюсть из-за 300 рублей
Сегодня, 13:39
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lesjasap
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В Пудомягах грабитель сломал 80-летней пенсионерке челюсть из-за 300 рублей

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В Гатчинском районе на старую женщину совершено нападение ради 300 рублей.

В Гатчинском районе Ленинградской области 80-летнюю пенсионерку госпитализировали после нападения в ее собственном доме. Причинил вред бабушке грабитель, который разбил женщине челюсть. Инцидент произошел в деревне Пудомяги. 
 
По сообщениям, злоумышленник вошел за пожилой петербурженкой в парадную около двух часов дня 7 ноября. Пострадавшая описывает нападавшего как 30-летнего невысокого мужчину с черными волосами и светлой куртке. Он следовал за бабушкой вплоть до ее квартиры на пятом этаже, а после вломился в открывшуюся дверь.  
 
Преступник ударил пенсионерку по лицу, забрал у жертвы сумку, в которой нашел 300 рублей, и скрылся с места происшествия. После атаки неизвестного женщину пришлось отправить в межрайонную больницу с переломом верхней челюсти. 
Теги: гатчина , нападение , ограбление , перелом , пудомяги
Категории: Новости СПб

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