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В Псковской области прошли XXII межрегиональные соревнования "Школа безопасности"
Сегодня, 17:09
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KaterinaKono13

В Псковской области прошли XXII межрегиональные соревнования "Школа безопасности"

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В соревнованиях приняли участие команды образовательных учреждений – победители (призеры) соревнований "Школа безопасности" субъектов Российской Федерации Северо - Западного федерального округа.: 10 команд младшая группа ,10 команд старшая группа, команда "Эмерком" СОШ №10 принимали участие в младшей группе.

с 8 по 12 июля около деревни Вашина Гора Печорского района Псковской области прошли XXII межрегиональные соревнования 
"Школа безопасности". Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ленобласти. 

В соревнованиях приняли участие команды образовательных учреждений – победители (призеры) соревнований "Школа безопасности" субъектов Российской Федерации Северо - Западного федерального округа.: 10 команд младшая группа ,10 команд старшая группа, команда "Эмерком" СОШ №10  принимали участие в младшей группе. 

Истлчник: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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