В Псковской области прошли XXII межрегиональные соревнования "Школа безопасности"

В соревнованиях приняли участие команды образовательных учреждений – победители (призеры) соревнований "Школа безопасности" субъектов Российской Федерации Северо - Западного федерального округа.: 10 команд младшая группа ,10 команд старшая группа, команда "Эмерком" СОШ №10 принимали участие в младшей группе.

с 8 по 12 июля около деревни Вашина Гора Печорского района Псковской области прошли XXII межрегиональные соревнования

"Школа безопасности". Об этом сообщает Главное управление МЧС по Ленобласти.



В соревнованиях приняли участие команды образовательных учреждений – победители (призеры) соревнований "Школа безопасности" субъектов Российской Федерации Северо - Западного федерального округа.: 10 команд младшая группа ,10 команд старшая группа, команда "Эмерком" СОШ №10 принимали участие в младшей группе.

Истлчник: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти