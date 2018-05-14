В "Приюте комедианта" состоялась премьера спектакля театра Республики Сербской

В Петербурге прошли дни культуры Республики Сербской. На стене "Приют комедианта" состоялась премьера остросоциального спектакля "Сыновья умирают первыми" Национального театра Республики. Постановка показывает нам окончание военных действий, но начала другой битвы уже между живыми-жителями деревни и мафией.

Практически всех участников спектакля затронула война. Как признался художественный руководитель театр, что он и сам был на войне и не понаслышке знает, что это такое. Пьеса рассказывает нам о важном витке военной истории Республике Сербской.



Александр Стайкович признался, что постановка затрагивает проблему о не захороненных телах погибших:





Спектакль выбран из-за того что он говорится о важной теме. Которая затрагивает историю Республики Сербской. Мы сталкиваемся с проблемой, погибших солдат, которые не захоронены и семьи еще ищут их тела по всей стране. Это проблема актуальна до сих пор. Мы решили привезти этот спектакль, в надежде что вам д это понравится и тема для вас будет интересна.



Спектакль поставлен по пьесе Мате Матишича, которая была написана о реальных событиях в после военные годы. Автор произведения использует прием гротеска, и весь сюжет построен на действиях героев, которые не улучшают, а только усугубляют положение в спектакле. Одна из главных актрис спектакля Наталья Иванчевич, рассказала, что она испытывает, когда играет эту постановку:



Я в первый не знала, как именно сыграть эту роль. Потому что в моей семье тоже были такие события. Мы с моей семьей беженцы ощутили весь ужас. Эта роль помогла мне пережить катарсис. Почувствовать. То что нужно каждому актеру.



Так же премьеру посетила делегации Республики Сербской и Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Все действия на сцене прошли на сербском языке с русскими субтитрами. Зритель полностью окунулся в историю сербского народа.



Национальный театр Республики Сербской существует с 1930 года. Через историю и в зависимости от государства к котором принадлежал театр, менялось название. Только с 1992 года начал носить свое наименования Национальный театр Республики Сербской. В состав театра входят двадцать семь актеров и актрис. В репертуаре входят классические постановки,современные драмы и произведения сербский писателей.