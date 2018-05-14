В "Приюте комедианта" состоялась премьера спектакля театра Республики Сербской

Практически всех участников спектакля затронула война. Как признался художественный руководитель театр, что он и сам был на войне и не понаслышке знает, что это такое. Пьеса рассказывает нам о важном витке военной истории Республике Сербской.
Александр Стайкович признался, что постановка затрагивает проблему о не захороненных телах погибших:
Спектакль выбран из-за того что он говорится о важной теме. Которая затрагивает историю Республики Сербской. Мы сталкиваемся с проблемой, погибших солдат, которые не захоронены и семьи еще ищут их тела по всей стране. Это проблема актуальна до сих пор. Мы решили привезти этот спектакль, в надежде что вам д это понравится и тема для вас будет интересна.
Спектакль поставлен по пьесе Мате Матишича, которая была написана о реальных событиях в после военные годы. Автор произведения использует прием гротеска, и весь сюжет построен на действиях героев, которые не улучшают, а только усугубляют положение в спектакле. Одна из главных актрис спектакля Наталья Иванчевич, рассказала, что она испытывает, когда играет эту постановку:
Я в первый не знала, как именно сыграть эту роль. Потому что в моей семье тоже были такие события. Мы с моей семьей беженцы ощутили весь ужас. Эта роль помогла мне пережить катарсис. Почувствовать. То что нужно каждому актеру.
Так же премьеру посетила делегации Республики Сербской и Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Все действия на сцене прошли на сербском языке с русскими субтитрами. Зритель полностью окунулся в историю сербского народа.
Национальный театр Республики Сербской существует с 1930 года. Через историю и в зависимости от государства к котором принадлежал театр, менялось название. Только с 1992 года начал носить свое наименования Национальный театр Республики Сербской. В состав театра входят двадцать семь актеров и актрис. В репертуаре входят классические постановки,современные драмы и произведения сербский писателей.