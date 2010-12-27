В Приозерском районе погиб мотоциклист, врезавшись в дерево

Причины ДТП устанавливаются.

В Ленобласти в Приозерском районе вчера, 6 июня, произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Примерно в девять часов вечера на Ленинградском шоссе водитель мотоцикла, не справившись с управлением, врезался в дерево.

Мужчина 1993 года рождения погиб на месте. Известно, что с ним была девушка-пассажир, которой на вид около 25 лет. Она получила травмы средней степени тяжести и отправилась в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.